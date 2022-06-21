Сказочная красота: Севастьянова в юбке в горох и крохотном топе обнажила свои прелести в ресторане

Каролина Севастьянова является известной спортсменкой. Все детство она посвятила гимнастике и смогла завоевать множество наград благодаря своему упорству и труду.
Спортсменка также стала обладательницей олимпийского золота на Играх в Лондоне. Только после этого она решила завершить карьеру. Теперь звезду можно увидеть в телешоу и на дорогостоящих курортах.
Севастьянова не так давно уехала в Монако. Она решила провести там время с возлюбленным. Теперь гимнастка наслаждается теплой погодой. Примечательно, что она взяла с собой множество нарядов. На пляже спортсменка щеголяет в мини-бикини. А вот вечерами Каролина наряжается в соблазнительные наряды.
На этот раз она решила отправится в изысканный ресторан в костюме в горох. Крохотный топ с рюшами подчеркнул ее декольте, а юбке овивала изгибы фигуры и позволила сделать акцент на плоский живот. Каролина похвасталась своим загаром.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«В удивительном новом ресторане в Монако», — похвасталась звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Она впечатлила подписчиков своей фигурой без изъянов.
«Красавица», «Как всегда, прелестная», «Какой ровный загар», «Само совершенство», «Наряд очень женственный», «Фигурка у вас просто космос», «Каролина, вы сводите с ума», «Это бесподобно», «До чего красивая! А этот живот, ох», — стали писать пользователи Сети.