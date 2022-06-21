Сказочная красота: Севастьянова в юбке в горох и крохотном топе обнажила свои прелести в ресторане

Севастьянова не так давно уехала в Монако. Она решила провести там время с возлюбленным. Теперь гимнастка наслаждается теплой погодой. Примечательно, что она взяла с собой множество нарядов. На пляже спортсменка щеголяет в мини-бикини. А вот вечерами Каролина наряжается в соблазнительные наряды.

На этот раз она решила отправится в изысканный ресторан в костюме в горох. Крохотный топ с рюшами подчеркнул ее декольте, а юбке овивала изгибы фигуры и позволила сделать акцент на плоский живот. Каролина похвасталась своим загаром.