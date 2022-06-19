Шубская в мерцающем мини-бикини обнажила изящные формы у бассейна

Анастасия Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. Вместе со знаменитым мужем она воспитывает двоих детей: трехлетнего Сергея и двухлетнего Илью. Еще недавно супруги с малышами были в Москве.
Но на днях Овечкин привез семью на море. Ради такого события он даже арендовал джет. Примечательно, что влюбленные остановились на вилле у побережья. Вечерами Шубская наряжает в платья или летние комбинезоны для променада. Пара также посещает в рестораны, где готовят шеф-повара.
А вот 18 июня жена хоккеиста поделилась пляжными кадрами. Она загорала у бассейна в белом мини-бикини с эффектом мерцания. Анастасия обнажила плоский живот и изящные бедра. Она подставила свои прелести солнцу.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Обычно актриса редко публикует пикантные кадры. Она славится своей утонченностью. Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что не каждая девушка может похвастаться такими формами.
«Какая красивая», «Настя, ты просто идеальная», «Фигурка такая, что я завидую», «Пустили слюнки», «Ножки просто космос», «Бомбически выглядишь», «Эти ноги спасут мир», «Очень стройная! И родила уже двоих! Ох, красотка», — стали писать подписчики.