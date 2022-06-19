Шубская в мерцающем мини-бикини обнажила изящные формы у бассейна

Но на днях Овечкин привез семью на море. Ради такого события он даже арендовал джет. Примечательно, что влюбленные остановились на вилле у побережья. Вечерами Шубская наряжает в платья или летние комбинезоны для променада. Пара также посещает в рестораны, где готовят шеф-повара.

А вот 18 июня жена хоккеиста поделилась пляжными кадрами. Она загорала у бассейна в белом мини-бикини с эффектом мерцания. Анастасия обнажила плоский живот и изящные бедра. Она подставила свои прелести солнцу.