Шортики вонзились в недра: Ксения Бородина случайно обнажила свои бедра во всей красе

На этот раз Бородина решила поделиться забавным видео со своей собакой, которая пыталась взглядом достать конфеты со стола. А вот телеведущая сидела в кресле, закинув ноги. При этом она была розовом домашнем костюме. Шорты оказались такими короткими, что едва прикрыла бедра знаменитости.

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