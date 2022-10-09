Шортики вонзились в недра: Ксения Бородина случайно обнажила свои бедра во всей красе

Ксения Бородина уже давно стала известной. Она ведет скандальное шоу «Дом-2». Обычно телеведущая хвастается люксовые нарядами, покупает себе шубы, бриллианты и квартиры. В прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. После это звезда стала чаще веселится с подругами. Примечательно, что она о личной жизни теперь предпочитает умалчивать.
В последнее время Ксения стала чаще делиться пикантными кадрами. Она хвастается стройной фигурой, позируя в белье. А так как зачастую телеведущая показывает роскошные букеты цветов, поклонники подозревают, что у нее есть бойфренд.
На этот раз Бородина решила поделиться забавным видео со своей собакой, которая пыталась взглядом достать конфеты со стола. А вот телеведущая сидела в кресле, закинув ноги. При этом она была розовом домашнем костюме. Шорты оказались такими короткими, что едва прикрыла бедра знаменитости.
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Поклонники были удивлены. Однако многие восхитились тем, как выглядит телеведущая в 39 лет. «Вот это красотка», «До чего милая», «Ого, а вы точно в шортах?», «Какие ножки», «Такая домашняя и привлекательная», «Ксюша, вы точно влюблены», — стали писать пользователи Сети.