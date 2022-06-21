«Шла сзади и все слышала»: Ирина Безрукова вспомнила, как назвала учительницу старой девой

Рассуждая о постыдных поступках в своем блоге, актриса Ирина Безрукова вспомнила случай из школьных лет, когда ей было весьма неловко. В 10-м классе будущая звезда кино обидела свою классную руководительницу.

«Вместе с подружкой мы шли по школьному коридору и очень громко обсуждали несправедливые, как нам казалось, оценки по химии. Я достаточно эмоционально высказывала свое предположение, что учительница такая злая и ставит нам низкие оценки, потому что старая дева», — вспоминает 57-летняя Безрукова. «А потом я вдруг обернулась назад… Оказалось, что сзади нас шла та самая учительница по химии и все слышала. Ситуацию усугублял еще тот факт, что она была нашим классным руководителем. Как итог — характеристика по окончанию школы у меня была не очень».

Актриса добавила, что ничего плохого преподаватель о бывшей ученице не написал, но текст получился достаточно сухим. Особенно позабавила Ирину употребленная в отношении нее фраза «морально устойчивая».

Напомним, детство артистки прошло в Ростове-на-Дону, где она начала свой путь к славе с подмостков драмтеатра имени Горького.

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