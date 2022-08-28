Шиньон вздыбился: Пугачева в модных джинсах присела на лавочку в центре Москвы в компании Гуляева

Алла Пугачева на сцене выступает с юных лет. Она стала легендарной певицей. В России за ее жизнью следят миллионы поклонников. пятый муж Примадонны Максим Галкин уже несколько лет является главным кормильцем в семье, так как участвует в съемках и дает концерты. В этом году супруги устроили длительное путешествие, взяв с собой детей.
Весной пара находилась в Израиле. Они не только виделись с друзьями, но и показали местные достопримечательности двойняшкам Лизе и Гарри. А потом Пугачева приехала в Юрмалу, где раньше любила отдыхать. Пара остановилась на любимой вилле. Певица повидалась с Лаймой Вайкуле. Дети в это время готовились к школе. А вот Галкин уехал на гастроли.
Однако в конце августа Алла Борисовна вернулась в Россию. Она несколько дней провела с детьми уединенно. Но 27 августа певица решила выйти в свет. Она приехала в центр Москвы на «Ролс-Ройсе». Ее встретил дизайнер Игорь Гуляев. Пугачева в джинсах с высокой посадкой и в черной тунике вышла из автомобиля. Лук дополняли белые кеды и очки с круглой оправой.
Пугачева устроила шопинг. Друг помог ей выбрать новые наряды. Они также прогулялись по улице и даже посидели на скамейке на Никольском. Примечательно, что у певицы от примерок вздыбился шиньон, который она носит для объема. Забавное фото выложил Гуляев в соцсети. Он был рад возращению артистки.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: соцсети звезды