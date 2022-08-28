Шиньон вздыбился: Пугачева в модных джинсах присела на лавочку в центре Москвы в компании Гуляева

Весной пара находилась в Израиле. Они не только виделись с друзьями, но и показали местные достопримечательности двойняшкам Лизе и Гарри. А потом Пугачева приехала в Юрмалу, где раньше любила отдыхать. Пара остановилась на любимой вилле. Певица повидалась с Лаймой Вайкуле. Дети в это время готовились к школе. А вот Галкин уехал на гастроли.