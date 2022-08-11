Шейк в мини-бикини и сандалиях «дяди Гены» козырнула формами на Ибице

Ирина Шейк уже много лет живет в США. Она не скрывает, что любит проводить время в компании родных. После расставания с Брэдли Купером модель переехала в Нью-Йорк, где растит дочку Лею.
К ней из России приехала мама, которая помогает воспитывать внучку. Примечательно, что манекенщице удается путешествовать, дефилировать на подиумах и веселиться с друзьями.
На этот раз Ирина устроила себе командировку на Ибицу, где не только успела сняться в фотосессии и новой рекламной кампании, но и отдохнуть вместе с Риккардо Тиши, креативным директором дома Givenchy, а также главу британского Burberry. Шейк катается на яхте и плавает в купальнике с подругами, которые также приехали на остров по работе.
На этот раз Шейк на улице щегольнула в мини-бикини из треугольников. На бедра она повязала крохотное парео, а в руках держала фрукт. При этом вместо обычных сланцев модель выбрала сандалии «дяди Гены», как их назвала Эвелина Хромченко. Российская красавица подчеркнула каждый сантиметр своих форм.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды