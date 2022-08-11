Шейк в мини-бикини и сандалиях «дяди Гены» козырнула формами на Ибице

Ирина Шейк уже много лет живет в США. Она не скрывает, что любит проводить время в компании родных. После расставания с Брэдли Купером модель переехала в Нью-Йорк, где растит дочку Лею.

К ней из России приехала мама, которая помогает воспитывать внучку. Примечательно, что манекенщице удается путешествовать, дефилировать на подиумах и веселиться с друзьями.