Шестой отпуск за год? Бородина в крохотных шортах блеснула загорелыми формами в уборной в Турции

Ксения Бородина прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она смогла заработать большие деньги и теперь ни в чем себе не отказывает.

А после развода с Курбаном Омаровым телеведущая также стала чаще выходить в свет и регулярно веселиться с подругами. Примечательно, что звезда в этом году не перестает путешествовать.