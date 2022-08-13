Шестой отпуск за год? Бородина в крохотных шортах блеснула загорелыми формами в уборной в Турции

Ксения Бородина прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она смогла заработать большие деньги и теперь ни в чем себе не отказывает.
А после развода с Курбаном Омаровым телеведущая также стала чаще выходить в свет и регулярно веселиться с подругами. Примечательно, что звезда в этом году не перестает путешествовать.
В этом году Бородина ездила на Мальдивы, устраивала себе поездку в Италию, отдыхала в Сочи и Стамбуле, а также целый месяц провела в Бодруме, где сняла виллу.
И вот теперь она снова прилетела с детьми в Турцию. Ксения с утра решила поделиться пикантными кадрами с курорта, пока ее дочки собирались на пляж.
Бородина стала позировать в уборной. Она облачилась в короткие шорты из денима лазурного цвета и кроп-топ. Лук дополнила панамка с принтом.
Телеведущая изящно засветила загорелые бедра. Она с улыбкой позировала на камеру. Ксения уже не раз намекала, что у нее ейсть таинственный бойфренд. Поклонники уверены, что подобные кадры она снимает для него7
Многие восхитились тем, как выглядит Ксения, но нашлись и те, кто осудил ее откровенный образ. Фанаты также негодуют, что она снова уехала отдыхать, проведя в Москве всего пару недель.
«Очень красивые цвета», «Какая фигурка», «Смотритесь бомбично», «Классная такая», Цвет шорт шикарный», «Вот это контент! Вы же мама! Зачем показывать, что вы в поиске?», «Да, для парня снимаете такое?» — стали писать подписчики.