Шаляпин о романе с Цымбалюк-Романовской: «Виталина была королева, я при ней был паж»

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Шаляпин рассказал, как бывшая возлюбленная высмеивала, что он покупает себе одежду на рынках, а затем распространяла слухи о его отношениях с Филиппом Киркоровым.

«Мне кажется, это просто женская месть, - подытожил певец. - Главной причиной, что мы перестали с Виталиной общаться — это разные взгляды на жизнь. Я в жизни простой человек. Виталина была королева, я при ней был паж. Работать она не особо стремилась. Ведь Виталина не для работы создана. Выспаться, прихорошиться, платьишки себе купить в ЦУМе...»

Прохор добавил, что не может считать Виталину немеркантильной после того, как она забрала квартиру Армена Джигарханяна. Полная исповедь Шаляпина опубликована на видеосервисе Premier.