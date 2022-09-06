Шаляпин о романе с Цымбалюк-Романовской: «Виталина была королева, я при ней был паж»

В 2018-2019 годах певец Прохор Шаляпин состоял в близких отношениях со скандальной пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Звездная пара появилась на нескольких ток-шоу и выпустила совместную песню.
Вспоминая свои романы в появившейся в интернете видеоисповеди, 38-летний артист подробно рассказал о союзе с бывшей супругой Армена Джигарханяна.
«Познакомились мы с ней за кулисами одной известной телевизионной передачи. Я к ней очень сильно прикипел, проникся, - вспоминает Прохор. - Вообще изначально я ее пожалел. Шла такая травля на нее! И мне казалось, что она как Аленушка из сказки «Морозко» стоит с розовыми щечками, и я как дедушка Мороз должен ее спасти, а то ее задавят и забьют. Но нет. Она сама кого хочешь защитит, и по мне она проехалась. Она начала меня поливать грязью».
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Шаляпин рассказал, как бывшая возлюбленная высмеивала, что он покупает себе одежду на рынках, а затем распространяла слухи о его отношениях с Филиппом Киркоровым.
«Мне кажется, это просто женская месть, - подытожил певец. - Главной причиной, что мы перестали с Виталиной общаться — это разные взгляды на жизнь. Я в жизни простой человек. Виталина была королева, я при ней был паж. Работать она не особо стремилась. Ведь Виталина не для работы создана. Выспаться, прихорошиться, платьишки себе купить в ЦУМе...»
Прохор добавил, что не может считать Виталину немеркантильной после того, как она забрала квартиру Армена Джигарханяна. Полная исповедь Шаляпина опубликована на видеосервисе Premier.