Серябкина подразнила сочными формами в платье с дерзким декольте

Певица похвасталась аппетитной фигурой.
Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press

Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press

Ольга Серябкина любит яркие наряды, подчеркивающие фигуру. Особенно часто звезда выбирает образы, акцентирующие внимание на ее пышном бюсте.

Так, для новой фотосессии Ольга надела черное платье на тонких лямках с глубоким декольте. Певица дополнила образ высокими перчатками и распущенными длинными волосами.

Ольга Серябкина. Фото: соцсети

Пользователи Сети восхитились кадром, который Серябкина опубликовала в соцсети.

«Горячая красотка»; «Ох, этот томный взгляд»; «Что за тигрица»; «Вообще не меняешься! Самая соблазнительная певица на российской эстраде»; «Роскошный бюст»; «Почаще носи декольте, радуй мужчин», — написали они.

Ранее Серябкина призналась, что готова вернуться к работе с Максом Фадеевым, если продюсер сделает такое предложение.

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