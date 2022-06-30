Серябкина подразнила сочными формами в платье с дерзким декольте

Пользователи Сети восхитились кадром, который Серябкина опубликовала в соцсети.

«Горячая красотка»; «Ох, этот томный взгляд»; «Что за тигрица»; «Вообще не меняешься! Самая соблазнительная певица на российской эстраде»; «Роскошный бюст»; «Почаще носи декольте, радуй мужчин», — написали они.

Ранее Серябкина призналась, что готова вернуться к работе с Максом Фадеевым, если продюсер сделает такое предложение.

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