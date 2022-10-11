Сергей Светлаков смущенно нахмурился: Клава Кока в прозрачном платье блеснула своими «аппетитками» на съемках

Клава Кока является популярно исполнительницей. За последние пять лет она смогла стать стать известной певицей, когда подписала контракт с крупным лейблом. Она записала хиты с Александром Реввой и другими артистами. Певица без стеснения позирует в бикини. Она любит удивлять публику смелыми образами.
В последнее время Кока не только часто гастролирует, но и участвует в съемках шоу. Певица появляться в кадре в кукольных платьях. Но на этот раз она решила выглядеть еще более чарующе. В соцсети артистка поделилась первыми кадрами со съемок нового эпизона проекта «Маска. Танцы».
На этот раз Кока позировала в белом прозрачном платье. Силуэтный наряд подчеркнул ее формы. На шее певицы красовался чокер. Она блеснула прелестями перед другими членами жюри. С ней позировал Сергей Светлаков, который сразу нахмурился. Смущенно помахал певице Егор Дружинин. Засняла она также Тимура Родригеза и Марию Горбань.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что у нее сногсшибательный образ. «Ну прям аппетитная», «Какая красивая», «Видно, что вы смутили всех мужчин», «Ангельски хороша», «Ну тут наряд в самое яблочко», «Как вы милы», «Ох, прозрачное! Все видно», «Ну очень красивая», — стали писать подписчики.