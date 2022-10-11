Сергей Светлаков смущенно нахмурился: Клава Кока в прозрачном платье блеснула своими «аппетитками» на съемках

На этот раз Кока позировала в белом прозрачном платье. Силуэтный наряд подчеркнул ее формы. На шее певицы красовался чокер. Она блеснула прелестями перед другими членами жюри. С ней позировал Сергей Светлаков, который сразу нахмурился. Смущенно помахал певице Егор Дружинин. Засняла она также Тимура Родригеза и Марию Горбань.

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