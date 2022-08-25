Сергей Лазарев о своей карьере: «Можно сильно упасть, если высоко задерешь нос»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он также напомним, что в следующем году отметит 40 лет и в свои годы уже мало реагирует на критику посторонних людей. Своей работой артист прежде всего приносит радость самому себе. И если это происходит, то и другим готовый продукт тоже обязательно понравится. Сторонние критики Сергею не нужны, так как он и сам не дает себе спуску.

«Я критикую себя гораздо чаще и больше, чем даже диванные критики. Поэтому все, что пишут они, — это лишь цветочки по сравнению с моими собственными критериями, — цитирует Лазарева журнал «Жара». — Позади огромное количество моментов, которыми я горжусь, но это лишь повод напомнить себе, что, летая высоко, можно быстро и сильно упасть — если перестанешь трудиться или высоко задерешь нос».

Напомним, недавно певец прокомментировал, почему отказался от треков на английском.