«Сердечко у мамы на кольце»: Муцениеце показала, как дочка поддержала ее после свадьбы Прилучного

На этот раз Агата устроила наследникам путешествие по ее родной Латвии. Они погостили у бабушки, погуляли по пляжу в Юрмале и повеселились в Риге. Дети актрисы знакомы с новой женой Прилучного. Сам он заверяет, что они прекрасно ладят. Однако Муцениеце опубликовала трогательное видео.

Она валялась на гамаке с дочкой. При этом артистка была без макияжа в горчичном пуховике. Малышка сначала предложила сделать из пальцев сердечко, а потом показала новое мамино украшение.