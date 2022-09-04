«Сердечко у мамы на кольце»: Муцениеце показала, как дочка поддержала ее после свадьбы Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Многие ее знают благодаря сериалу «Закрытая школа». Также она вела шоу «Голос. Дети». Два года назад актриса пережила развод с Павлом Прилучным, которому подарила сына Тимофея и дочку Мию. Она ушла от него, когда актер проявил агрессию в нетрезвом состоянии.
Примечательно, что недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Он заверяет, что влюблен и рядом с ней чувствует себя так, как никогда не чувствовал. Муцениеце пока личную жизнь хранит в тайне. Начало осени она решила провести с детьми. Артистка продлила им каникулы.
На этот раз Агата устроила наследникам путешествие по ее родной Латвии. Они погостили у бабушки, погуляли по пляжу в Юрмале и повеселились в Риге. Дети актрисы знакомы с новой женой Прилучного. Сам он заверяет, что они прекрасно ладят. Однако Муцениеце опубликовала трогательное видео.
Она валялась на гамаке с дочкой. При этом артистка была без макияжа в горчичном пуховике. Малышка сначала предложила сделать из пальцев сердечко, а потом показала новое мамино украшение.
«Вот! Есть сердечко у мамы на кольце», – заявила Мия.
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Серебристое кольцо Агата носит на большом пальце. Однако она скромно заулыбалась, когда дочка показала ее украшение на камеру. Поклонники отметили, что актриса выглядит счастливой. Многие также поразились тому, как она похожа с наследницей.