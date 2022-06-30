Семейный выход в свет: Стриженова в шелковом платье оверсайз появилась на показе с мужем и дочкой

«Шелковое платье А-образного силуэта, конечно, прекрасно для коррекции фигуры, но только я не понимаю, зачем это нужно женщине с очень красивой фигурой. У платья смещен акцент вверх за счет контрастного белого украшения и кружевной вышивки. Это визуально хорошо отвлекает от фигуры.

Выбранный черный цвет для подобного мероприятия возможно взят как очень торжественный. Но я всегда люблю говорить, что в королевской семье черный цвет используют в трех случаях: свадьба, похороны и вручение Нобелевской премии.

В данном случае, на мой взгляд, выбор цвета неуместен, потому что показ дизайнера не попадает ни в одну из этих категорий», — высказалась эксперт.