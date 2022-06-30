Семейный выход в свет: Стриженова в шелковом платье оверсайз появилась на показе с мужем и дочкой

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома многим зрителям благодаря передаче «Доброе утро».
В свои 54 года Екатерина также играет в театре и часто посещает разные мероприятия. Она привыкла, что на нее обращено внимание общественности, поэтому свои образы звезда продумывает до мелочей.
Этим летом Стриженова успела отдохнуть на природе, побывать на показе Валентина Юдашкина и отметить выпускной дочки Саши. А на днях она появилась на показе своей сестры Виктории Андреяновой, которая является дизайнером.
Екатерина облачилась в черное шелковое платье макси и лодочки в тон. Ожерелье с белыми камнями разбавило монохромный образ. Она пришла с мужем и дочкой. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
Екатерина Стриженова с мужем и дочкой. Фото: соцсети звезды
«Шелковое платье А-образного силуэта, конечно, прекрасно для коррекции фигуры, но только я не понимаю, зачем это нужно женщине с очень красивой фигурой. У платья смещен акцент вверх за счет контрастного белого украшения и кружевной вышивки. Это визуально хорошо отвлекает от фигуры.
Выбранный черный цвет для подобного мероприятия возможно взят как очень торжественный. Но я всегда люблю говорить, что в королевской семье черный цвет используют в трех случаях: свадьба, похороны и вручение Нобелевской премии.
В данном случае, на мой взгляд, выбор цвета неуместен, потому что показ дизайнера не попадает ни в одну из этих категорий», — высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle, учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro