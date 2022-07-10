Семейный уикенд: Нетребко в принтованном комбинезоне с мини-шортами устроила велопрогулку с подросшим сыном

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она много лет выступает на сцене и побывала в самых разных странах.
Уже давно артистка живет в Вене, где у нее есть роскошная квартира. В этом году ей пришлось уйти в отпуск, но она смогла побывать в Египте, а также посетить США и Великобританию.
В начале лета Анна отдыхала дома, устраивала посиделки с друзьями. А недавно она приехала в Италию, где дала концерт. Певица оказалась в Вероне, где уже отметилась как в шортах так и струящихся платьях с цветочным принтом. Поклонники заметили, что артистка постройнела.
А 9 июля оперная дива устроила семейный выходной. Она облачилась в принтованный комбинезон с шортами для велопрогулки. Ей компанию также составил подросший сын Тьяго. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
Анна Нетребко с сыном и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, каким большим стал Тьяго. Другие пришли в восторг от наряда певицы.
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«До чего вы классная», «Стали очень стройной», «Ноги такие изящные, как у модели», «Ох, опять наряд, достойный внимания», «Вы особенно хороши летом», «Как ваш сын вырос», «Тьяго маму перерос», — стали писать пользователи Сети.