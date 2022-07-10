Семейный уикенд: Нетребко в принтованном комбинезоне с мини-шортами устроила велопрогулку с подросшим сыном

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она много лет выступает на сцене и побывала в самых разных странах.

Уже давно артистка живет в Вене, где у нее есть роскошная квартира. В этом году ей пришлось уйти в отпуск, но она смогла побывать в Египте, а также посетить США и Великобританию.