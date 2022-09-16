Семейный отдых: возлюбленная Эмина в джинсах и коротком пальто отметилась на природе с дочкой Афиной

Эмин Агаларов является не только популярным певцом, но и успешным бизнесменом. Он уже давно стал влиятельной персоной в мире шоу-бизнеса. Артист каждый год организует фестиваль «Жара», а также большие концерты.

При этом он всегда уделяет время детям от первого брака с Лейлой Алиевой. А не так давно Эмин воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой, с которой расстался в 2020 году.