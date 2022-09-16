Семейный отдых: возлюбленная Эмина в джинсах и коротком пальто отметилась на природе с дочкой Афиной

Эмин Агаларов является не только популярным певцом, но и успешным бизнесменом. Он уже давно стал влиятельной персоной в мире шоу-бизнеса. Артист каждый год организует фестиваль «Жара», а также большие концерты.
При этом он всегда уделяет время детям от первого брака с Лейлой Алиевой. А не так давно Эмин воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой, с которой расстался в 2020 году.
Минувшим летом Алена отдыхала в Турции, а также делилась кадрами из Италии. С ней провел время Эмин. Певец даже устроил праздник, когда его возлюбленная отмечала день рождения. Пара, конечно, не расставалась с дочкой Афиной, которая быстро растет. Еще недавно они все вместе катались на яхте.
А 15 сентября Алена выложила новые фото. Оказалось, что пара провела время на природе, где есть лес и водоем. Модель предстала в джинсах и укороченном сером пальто. Она подчеркнула тонкие щиколотки. Возлюбленная Агаларова каталась на кресле-качалке в беседке. В это время певец готовил ужин на огне. А вот маленькая Афина не только каталась на самокате, но и лазила по деревьям.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Алена пример элегантности. Другие были рады воссоединению семьи.
«Ну как круто», «Правильная осень», «Афина наслаждается одним из самых приятный занятий», «Какие красивые места», «Вы такая леди! Прям сама утонченность», «Вот это семейный отдых», — стали писать подписчики.
Афина и Эмин. Фото: соцсети звезды