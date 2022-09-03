Селфи для тайного бойфренда? Бородина в белых трусиках-шортах обнажила изящные бедра в ванной комнате

Ксения Бородина уже 18 лет работает на телевидении. Она является ведущей скандального шоу «Дом-2», благодаря которому стали знамениты: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня. Сама Ксения смогла не только прославиться, но и заработать целое состояние. Она лишь в личной жизни пока не обрела счастье.
В прошлом году Бородина развелась с Курбаном Омаровым, от которого у нее растет дочка Теона. Также телеведущая воспитывает дочка Марусю, рожденную в первом браке. Поклонники заметили, что телеведущая стада одеваться более откровенно. Даже 1 сентября она отвела наследниц в школу, надев короткое платье.
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А вот 3 сентября Ксения выложила фото, сделанное в ванной комнате. Она позировала в футболке и белых трусиках-шортиках, которые едва прикрыли ее загорелые бедра. Телеведущая похвасталась изящными формами. Примечательно, что кадр украсило эмоджи в виде сердца. Поклонники заподозрили, что горячее селфи она сделала для тайного бойфренда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Напомним, что недавно во время посещения ресторана Ксения снимала еду на камеру. Однако в отражении стеклянного стола фанатам удалось разглядеть лицо брутального мужчины. Сама Бородина также хвастается букетами цветов. Она признавалась, что больше не намерена выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.