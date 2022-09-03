Селфи для тайного бойфренда? Бородина в белых трусиках-шортах обнажила изящные бедра в ванной комнате

В прошлом году Бородина развелась с Курбаном Омаровым, от которого у нее растет дочка Теона. Также телеведущая воспитывает дочка Марусю, рожденную в первом браке. Поклонники заметили, что телеведущая стада одеваться более откровенно. Даже 1 сентября она отвела наследниц в школу, надев короткое платье.

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