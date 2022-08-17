Селфи для мужчины? Бородина в изумрудном бикини вильнула бедром в уборной

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Телеведущая смогла разбогатеть. Она живет в роскошном доме со своими дочками Марусей и Теоной.
Год назад Бородина рассталась с Курбаном Омаровым. Теперь она редко говорит о личной жизни. Однако звезда часто хвастается букетами цветов.
Недавно телеведущая снова уехала в отпуск. Бородина уже в третий раз этим летом приехала в Турцию. Она проводит время с дочками на море. Каждый вечер светская львица демонстрирует женственные наряды.
А накануне она даже устроила шопинг, но гардероб пополнили ее наследницы. На следующий день звезда решила продемонстрировать свою фигуру. Она разделась в уборной.
На этот раз Ксения решила позировать для селфи в изумрудном бикини. Она вильнула бедром перед зеркалом. Телеведущая похвасталась плоским животом. При этом она блеснула пышным бюстом. Но потом Бородина смутилась и надела рубашку оверсайз. Она отметила, что так выглядит привычнее, когда одета.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Бородина без макияжа выглядит свежее. Другие восхитились ее фигурой и признались, что в 39 лет многие мечтают так выглядеть. Некоторые посчитали, что звезда дразнит своего таинственного мужчину
«Ну что за красотка», «Очень красивая», «Что за прелесть», «Фигура роскошная», «Плоский животик», «Ох, какая вы смелая», «А такое не в Сети выставляют, а в личку кидают», — стали писать подписчики.