Селфи для мужчины? Бородина в изумрудном бикини вильнула бедром в уборной

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Телеведущая смогла разбогатеть. Она живет в роскошном доме со своими дочками Марусей и Теоной.

Год назад Бородина рассталась с Курбаном Омаровым. Теперь она редко говорит о личной жизни. Однако звезда часто хвастается букетами цветов.