«Секретарша готова»: Регина Тодоренко в жакете на голое тело обнажила пышное декольте (горячее фото)

Регина Тодоренко давно прославилась в России. Она снималась в шоу «Орел и решка». Потом Регина стала успешным блогером, запустив свои передачи.

За жизнью телеведущей наблюдают миллионы поклонников. Она счастлива в браке с Владом Топаловым. Уже несколько лет звезда успешно совмещает карьеру и материнство.