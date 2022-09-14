«Секретарша готова»: Регина Тодоренко в жакете на голое тело обнажила пышное декольте (горячее фото)

Регина Тодоренко давно прославилась в России. Она снималась в шоу «Орел и решка». Потом Регина стала успешным блогером, запустив свои передачи.
За жизнью телеведущей наблюдают миллионы поклонников. Она счастлива в браке с Владом Топаловым. Уже несколько лет звезда успешно совмещает карьеру и материнство.
На этот раз Тодоренко снова стала мамой. Она родила в Майами второго сына, Мира. Также у телеведущей растет наследник Михаил. Она первый месяц посвятила только детям и порой едва находила силы, чтобы привести себя в порядок. Теперь Регина вышла из декрета. Она активно снимается в новых проектах и ездит на пробы. Младшего сына звезда часто берет с собой.
14 сентября Регина в очередной раз стала собираться на работу. Если сначала она была в лице и без макияжа с растрепанными волосами, то потом предстала с пышными локонами, которые были аккуратно уложены. Макияж выровнял тон кожи и придал свежий вид. Телеведущая надела жакет цвета фуксии на голое тело. Он обнажила пышное декольте на камеру.
«Секретарша готова! Пойдет?» — написала звезда.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от такого преображения. Многие признались, что Регина их вдохновила. Другие поразились тому, как она похорошела после родов. «Вот это декольте», «Шикарно сидит жакетик», «Волосы и декольте — пушка», «Ну прям горячая штучка», «Словно волшебство», — стали писать подписчики.