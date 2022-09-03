Само совершенство: возлюбленная Эмина в мини-бикини засветила точеную фигуру на пляже в Сен-Тропе

Алена Гаврилова проводит первые осенние дни на южных берегах Франции.
Алена Гаврилова

Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды

Эмин Агаларов является одним из известных певцов и успешных бизнесменов. Он не скрывает, что заработал приличное состояние. Артист был в браке с Лейлой Алиевой, но старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева рассталась с ним. Однако они дружат и вместе растят сыновей Али и  Микаила, а также приемную дочку Амину.

Второй брак Эмина с Аленой Гавриловой продержался меньше двух лет. Но они воссоединились в этом году. Пара недавно провела время в Турции. Они отдыхали с дочкой Афиной. Возлюбленная артиста делилась трогательными кадрами, на которых они катались на яхте. А теперь модель проводит первые осенние дни в Сен-Тропе.

На этот раз Алена решила прогуляться на пляжу. Она предстала в купальнике и черной шифоновой тунике.  Обладательница титула «Мисс Мордовия» блеснула стройными ногами и изящными бедрами. Гаврилова также надела солнцезащитные очки и распустила волосы. Поклонники предположили, что снимал ее сам Эмин.

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«Все хорошо», – заявила она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что у нее есть сын Рустам от романа с владельцем холдинга «Русский Стандарт» Рустамом Тарико. «Ну что за красотка», «Грация лани», «Ноги просто идеальные», «До чего роскошные виды», — стали писать подписчики.

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