Само совершенство: возлюбленная Эмина в мини-бикини засветила точеную фигуру на пляже в Сен-Тропе

На этот раз Алена решила прогуляться на пляжу. Она предстала в купальнике и черной шифоновой тунике. Обладательница титула «Мисс Мордовия» блеснула стройными ногами и изящными бедрами. Гаврилова также надела солнцезащитные очки и распустила волосы. Поклонники предположили, что снимал ее сам Эмин.

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