Само совершенство: Севастьянова в платье на запах блеснула роскошным декольте в ресторане

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз выступала на соревнованиях и завоевывала медали. Ей довелось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Примечательно, что потом она завершила карьеру, но продолжает держать себя в форме. Не так давно девушке довелось принять участие в шоу «Звезды в Африке», где она сразила участников своей красотой.