Само совершенство: Севастьянова в платье на запах блеснула роскошным декольте в ресторане

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз выступала на соревнованиях и завоевывала медали. Ей довелось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
Примечательно, что потом она завершила карьеру, но продолжает держать себя в форме. Не так давно девушке довелось принять участие в шоу «Звезды в Африке», где она сразила участников своей красотой.
Уже несколько месяцев Каролина отдыхает в Монако. Она проводит время с возлюбленным. Гимнастка решила насладиться жаркой погодой. Она часто щеголяет в бикини.
Но на этот раз спортсменка принарядилась в платье на запах с глубоким декольте. Севастьянова не скрыла свои роскошные формы, блеснув бюстом.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что залюбовались стройной спортсменкой.
«Ну что за ангел», «Вы выглядите бесподобно», «Ох, какой наряд», «Платье с шикарным вырезом», «У вас просто точеные формы», «Каролина, вы не перестаете нас будоражить», «Смотритесь, как всегда, женственно», «Ну что за дива», — прокомментировали пост подписчики.
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