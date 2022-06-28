Само совершенство: Севастьянова в платье на запах блеснула роскошным декольте в ресторане

Знаменитая гимнастка решила покрасоваться в женственном образе, подчеркнув свои формы.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз выступала на соревнованиях и завоевывала медали. Ей довелось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Примечательно, что потом она завершила карьеру, но продолжает держать себя в форме. Не так давно девушке довелось принять участие в шоу «Звезды в Африке», где она сразила участников своей красотой. 

Уже несколько месяцев Каролина отдыхает в Монако. Она проводит время с возлюбленным. Гимнастка решила насладиться жаркой погодой. Она часто щеголяет в бикини.

Но на этот раз спортсменка принарядилась в платье на запах с глубоким декольте. Севастьянова не скрыла свои роскошные формы, блеснув бюстом. 

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что залюбовались стройной спортсменкой.

«Ну что за ангел», «Вы выглядите бесподобно», «Ох, какой наряд», «Платье с шикарным вырезом», «У вас просто точеные формы», «Каролина, вы не перестаете нас будоражить», «Смотритесь, как всегда, женственно», «Ну что за дива», — прокомментировали пост подписчики.

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