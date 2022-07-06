Само совершенство: Рудова в платье бэби-долл с невесомой юбкой блеснула своими прелестями

Рудова не так давно уехала отдыхать. Она предпочла провести время на популярном курорте в Турции. Актриса там отпраздновала свой день рождения. Она делится кадрами, на которых красуется на яхте или загорает в купальнике.

На этот раз блондинка похвасталась своим женственным нарядом. Она облачилась в белое платье бэби-долл с ниспадающими рукавами и декольте на завязках. Наталья подчеркнула свои стройные ноги и блеснула пышным декольте.