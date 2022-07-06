Само совершенство: Рудова в платье бэби-долл с невесомой юбкой блеснула своими прелестями

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день».
Также артистка успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Она зачастую носит смелые наряды, но заверяет, что ей это совсем не нравится. Однако в свои 39 лет звезда много работает над собой.
Рудова не так давно уехала отдыхать. Она предпочла провести время на популярном курорте в Турции. Актриса там отпраздновала свой день рождения. Она делится кадрами, на которых красуется на яхте или загорает в купальнике.
На этот раз блондинка похвасталась своим женственным нарядом. Она облачилась в белое платье бэби-долл с ниспадающими рукавами и декольте на завязках. Наталья подчеркнула свои стройные ноги и блеснула пышным декольте.
Поклонники заметили, что актриса выглядит еще более стройной в романтичном наряде. Многие осыпали ее комплиментами.
К слову, узнать, кто еще проводит лето на море, можно в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну до чего красивая», «На вас любой наряд выглядит бесподобно», «Просто конфетка», «Какая вы красивая! Ножки особенно хороши», «Ну что за ангел», «Платье только подчеркивает вашу красоту», — стали писать пользователи Сети.