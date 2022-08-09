Само совершенство: Брутян в «голом» купальнике вальяжно легла на песок, блеснув прелестями перед Прилучным

Павел Прилучный является известным актером. В его копилке уже десятки ярких ролей. Большая армия поклонников появилась у него после выхода сериала «Мажор».

Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Его сердце много лет было занято, но после развода с Агатой Муцениеце звезда сериалов умалчивал о личной жизни.