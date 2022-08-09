Само совершенство: Брутян в «голом» купальнике вальяжно легла на песок, блеснув прелестями перед Прилучным

Павел Прилучный является известным актером. В его копилке уже десятки ярких ролей. Большая армия поклонников появилась у него после выхода сериала «Мажор».
Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Его сердце много лет было занято, но после развода с Агатой Муцениеце звезда сериалов умалчивал о личной жизни.
Вот уже четвертый месяц Павел открыто демонстрирует свои отношения с Зепюр Брутян. Некоторые журналисты считают, что их роман закрутился, когда актер еще был в браке с Агатой. Они вместе снимались в сериале «В клетке». Однако после развода он жил с Мирославой Карпович, поэтому никто не подозревал, что его увлекла актриса с армянскими корнями.
Павел уже отдохнул с новой избранницей в Турции и Армении. Недавно они устроили очередной отпуск, прилетев на Мальдивы. Брутальный актер демонстрирует настоящую нежность к своей спутнице. Они делятся нежными кадрами.
А вот 9 августа Прилучный решил устроить фотосессию для возлюбленной. Брутян позировала в нюдовом купальнике, который сливался с ее кожей. Она вальяжно прилегла на песок, выставив к солнцу изящные изгибы фигуры.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Кудрявая брюнетка смогла сразить поклонников. Многие признались, что завидуют Прилучному. «Ооо Боги! Ты шикарна, крошка», «Все великолепны», «Какая фигурка», «Смелый купальник», «Вы такая загорелая», «Это очень красиво», «В объективе мужа роскошная», «Русалка настоящая», — стали писать подписчики.