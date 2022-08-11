Сама Кардашьян позавидует: как Седокова выглядит в купальнике на фото и видео

Анна Седокова является известной певицей. Она была часть группы «ВИА Гры», где пела с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Но потом артистка построила сольную карьеру.
Однако поклонники любят ее не только за вокал. Она стала мамой троих детей, которых родила от разных мужчин. И вот уже три года звезда состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.
Муж не ревнует избранницу. Анна в последние время часто путешествует. Этим летом она снова находится в Майами. Певица то и дело делится откровенными кадрами.
После рождения сына она не смогла похудеть. При этом артистка занималась спортом и теперь может похвастаться рельефными формами.
На этот раз Седокова сначала предстала в крохотном мини-бикини на фото из Мексики. Она отметилась на вилле, где покрасовалась у зеркала. Певица оголила свой пресс и продемонстрировала пышное декольте.
А вот свои бедра она прикрыла. Напомним, что несколько лет назад ее увидели на пляже и засняли фанаты. Анна была расстроена, увидев целлюлит на кадрах, которые они сделали.
Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Но теперь Седокова решила сразить публику. Она также опубликовала видео, на котором в бикини была в объятиях мужа. Певица похвасталась своими пышными бедрами. При этом ее формы выглядели подтянутыми, как у американских див.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Горячие кадры вызвали бурную реакцию в Сети. «Красотка», «Вау, как это роскошно», «Я не знаю, у кого есть такая же фигура», «Ким Кардашьян затмила! По-любому», «Ох, вот это мамасита», «Такая жена у Яниса! Огонь», «Я только в кино такие формы видела», «Богиня!», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что Ольга Бузова выложила откровенные фото. Она не скрыла свои располневшие формы в купальнике.