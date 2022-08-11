Сама Кардашьян позавидует: как Седокова выглядит в купальнике на фото и видео

Анна Седокова является известной певицей. Она была часть группы «ВИА Гры», где пела с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Но потом артистка построила сольную карьеру.

Однако поклонники любят ее не только за вокал. Она стала мамой троих детей, которых родила от разных мужчин. И вот уже три года звезда состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.