Сама элегантность: Муцениеце в черном платье в пол с разрезом щегольнула на яхте с экранной женой Робака

Агата Муцениеце уже длительное время снимается в кино. Многие зрители ее знают благодаря сериалу «Закрытая школа», а другие смотрели шоу «Голос. Дети», которое она не раз вела с Дмитрием Нагиевым.

Актриса успела побывать в браке с Павлом Прилучным, но их отношения два года назад дали трещину. И даже ради детей они не стали воссоединяться.