Сама элегантность: Муцениеце в черном платье в пол с разрезом щегольнула на яхте с экранной женой Робака

Агата Муцениеце уже длительное время снимается в кино. Многие зрители ее знают благодаря сериалу «Закрытая школа», а другие смотрели шоу «Голос. Дети», которое она не раз вела с Дмитрием Нагиевым.
Актриса успела побывать в браке с Павлом Прилучным, но их отношения два года назад дали трещину. И даже ради детей они не стали воссоединяться.
Не так давно Агата находилась на съемках в Кирове с Александром Робаком. А теперь актриса снимается с его экранной женой по сериалу «Эпидемия» Натальей Земцовой. Накануне они примерили наряды в стиле 90-х годов. Муцениеце даже щегольнула в мини-шортах и куртке из денима.
А теперь она оказалась на яхте, где предстала в черном атласном платье в пол с разрезом. Образ дополнили перчатки с кольцами. Волос артистке уложили в пучок, а губы накрасили алой помадой. С ней вместе красовалась Наталья, которая предстала в синем платье с открытыми плечами.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну до чего красивая», «Просто две леди», «Агата, вам безумно идет такой стиль», «Платье классное», «Вы в нем барышня 19 века», «Какие крутые кадры получились», — стали писать подписчики.
Добавим, что в это время Прилучный отдыхает с сыном и дочкой в Турции. Ему также составляет компанию возможная возлюбленная Зепюр Брутян.