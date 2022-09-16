Сама элегантность: Лопырева отправилась в ресторан в ботильонах и белоснежном пальто – хите сезона

В последнее время Лопырева часто путешествует. Она отдохнула в Турции, где целую неделю веселилась с подругами. А вот потом модель вернулась в Москву. Она даже отвела сына Марка Лео в садик вместе с мужем Игорем Булатовым. Телеведущая всегда выглядит женственно и регулярно пополняет гардероб обновками.

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На этот раз Виктория собралась с подругами в ресторан. Она облачилась в зеленое мини-платье в цветочек. При этом блондинка надела белоснежное пальто и ботильоны в тон. Лакончиная сумка дополняла образ.