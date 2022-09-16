Сама элегантность: Лопырева отправилась в ресторан в ботильонах и белоснежном пальто – хите сезона

Виктория Лопырева является одной из самых известных участниц конкурсов красоты. Она смогла стать обладательницей титула «Мисс Россия». После этого блондинка не только дефилировала на подиумах, но и работала на телевидении. Последние два года она живет в Дубае, но иногда приезжает в Россию. Звезда не пропускает светских раутов и вечеринок.
В последнее время Лопырева часто путешествует. Она отдохнула в Турции, где целую неделю веселилась с подругами. А вот потом модель вернулась в Москву. Она даже отвела сына Марка Лео в садик вместе с мужем Игорем Булатовым. Телеведущая всегда выглядит женственно и регулярно пополняет гардероб обновками.
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На этот раз Виктория собралась с подругами в ресторан. Она облачилась в зеленое мини-платье в цветочек. При этом блондинка надела белоснежное пальто и ботильоны в тон. Лакончиная сумка дополняла образ.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились осенним образом Лопыревой. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, белые пальто стали хитом сезона. Алла Пугачева, Кейт Миддлтон и другие известные персоны выбрали такие пальто в этом сезоне.