Сама элегантность: Кети Топурия в черном платье-бюстье предстала в ресторане со своим мужем-дипломатом

Кети Топурия построила успешную карьеру певицы. Она уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Артистка продолжает выпускать новые песни. При этом она растит двоих детей. От первого брака у нее растет семилетняя дочка Оливия. А своему нынешнему мужу-дипломату Льву Деньгову она подарила сына Адама, которому один год.
В этом году Топурия много путешествует. Она отдыхала с мужем на Капри и проводила время на родине в Грузии с наследниками. Певица часто хвастается наядами. Она в свои 36 лет может похвастаться стройностью. Оказалось, что артистка пошла в маму. 30 сентября Кети поздравила родительницу с днем рождения и выложила фото с ней.
На этот раз певица именно в такой особенный день отметилась в ресторане с мужем. Обычно она редко делится семейными кадрами. Топурия покрасовалась за столиком в черном платье-бюстье. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Артистка навела камеру на Деньгова, который выбирал себе блюдо в меню. Он был в черном костюме и рубашке.
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Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что певица выглядит роскошном в вечернем образе. Ее осыпали комплиментами. Фанаты признались, что она очень похожа на свою маму.