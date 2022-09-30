Сама элегантность: Кети Топурия в черном платье-бюстье предстала в ресторане со своим мужем-дипломатом

На этот раз певица именно в такой особенный день отметилась в ресторане с мужем. Обычно она редко делится семейными кадрами. Топурия покрасовалась за столиком в черном платье-бюстье. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Артистка навела камеру на Деньгова, который выбирал себе блюдо в меню. Он был в черном костюме и рубашке.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что певица выглядит роскошном в вечернем образе. Ее осыпали комплиментами. Фанаты признались, что она очень похожа на свою маму.