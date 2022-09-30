Сама элегантность: Кети Топурия в черном платье-бюстье предстала в ресторане со своим мужем-дипломатом

Солистка группы «А’Студио» в особенный день устроила свидание со Львом Деньговым.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия построила успешную карьеру певицы. Она уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Артистка продолжает выпускать новые песни. При этом она растит двоих детей. От первого брака у нее растет семилетняя дочка Оливия. А своему нынешнему мужу-дипломату Льву Деньгову она подарила сына Адама, которому один год. 

В этом году Топурия много путешествует. Она отдыхала с мужем на Капри и проводила время на родине в Грузии с наследниками. Певица часто хвастается наядами. Она в свои 36 лет может похвастаться стройностью. Оказалось, что артистка пошла в маму. 30 сентября Кети поздравила родительницу с днем рождения и выложила фото с ней.

На этот раз певица именно в такой особенный день отметилась в ресторане с мужем. Обычно она редко делится семейными кадрами. Топурия покрасовалась за столиком в черном платье-бюстье. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Артистка навела камеру на Деньгова, который выбирал себе блюдо в меню. Он был в черном костюме и рубашке.

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Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что певица выглядит роскошном в вечернем образе. Ее осыпали комплиментами. Фанаты признались, что она очень похожа на свою маму. 

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