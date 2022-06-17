Сам накормил: Овечкин на публике продемонстрировал идиллию с Шубской в ресторане

Еще недавно пара была в Москве. Они отметили день рождения младшего наследника. А вот потом Овечкин на частном самолете увез семью на море. Теперь Шубская делится кадрами, на которых гуляет с детьми или позирует в модных пляжных нарядах. Компанию им составили сестры Анастасии и папа.

На этот раз хоккеист привел их в роскошный ресторан, где повара готовят прямо при гостях. После шоу от шеф-повара Александра позвали на кухню Он смог сам порезать жареное мясо и накормить родню и друзей с лопатки. Один из кусочков мяса он подкинул жене, и Шубская смогла его словить ртом.