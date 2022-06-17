Сам накормил: Овечкин на публике продемонстрировал идиллию с Шубской в ресторане

Хоккеист привел семью в роскошный ресторан на курорте. Он необычным способом накормил жену.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов. Он мечтает получить лишь олимпийскую медаль.

Уже больше пяти лет спортсмен счастлив в отношениях Анастасией Шубской. Она является актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Избранница подарила хоккеисту двоих сыновей: Сергея и Илью.

Еще недавно пара была в Москве. Они отметили день рождения младшего наследника. А вот потом Овечкин на частном самолете увез семью на море. Теперь Шубская делится кадрами, на которых гуляет с детьми или позирует в модных пляжных нарядах. Компанию им составили сестры Анастасии и папа. 

На этот раз хоккеист привел их в роскошный ресторан, где повара готовят прямо при гостях.  После шоу от шеф-повара Александра позвали на кухню Он смог сам порезать жареное мясо и накормить родню и друзей с лопатки. Один из кусочков мяса он подкинул жене, и Шубская смогла его словить ртом. 

Анастасия снова покрасовалась в платье черного цвета с цветочным принтом. Она уже давно демонстрирует утонченные образы. 

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Овечкин — заботливый муж, который не дает скучать родным. 

«Какие классные», «Вот это отдых», «Александр — мастер на все руки», «Это было эффектно», «Настя, ты такая милашка», «Ой, как классно это было», «Ох, хоккеист на кухне — мощно», «Вы милые такие», — стали писать подписчики.

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

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