Сам накормил: Овечкин на публике продемонстрировал идиллию с Шубской в ресторане

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов. Он мечтает получить лишь олимпийскую медаль.
Уже больше пяти лет спортсмен счастлив в отношениях Анастасией Шубской. Она является актрисой и дочкой Веры Глаголевой. Избранница подарила хоккеисту двоих сыновей: Сергея и Илью.
Еще недавно пара была в Москве. Они отметили день рождения младшего наследника. А вот потом Овечкин на частном самолете увез семью на море. Теперь Шубская делится кадрами, на которых гуляет с детьми или позирует в модных пляжных нарядах. Компанию им составили сестры Анастасии и папа.
На этот раз хоккеист привел их в роскошный ресторан, где повара готовят прямо при гостях. После шоу от шеф-повара Александра позвали на кухню Он смог сам порезать жареное мясо и накормить родню и друзей с лопатки. Один из кусочков мяса он подкинул жене, и Шубская смогла его словить ртом.
Анастасия снова покрасовалась в платье черного цвета с цветочным принтом. Она уже давно демонстрирует утонченные образы.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Овечкин — заботливый муж, который не дает скучать родным.
«Какие классные», «Вот это отдых», «Александр — мастер на все руки», «Это было эффектно», «Настя, ты такая милашка», «Ой, как классно это было», «Ох, хоккеист на кухне — мощно», «Вы милые такие», — стали писать подписчики.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды