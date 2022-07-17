Сафронов предположил, что тело Градского могут эксгумировать ради ДНК

В передаче «Хватит слухов!» на канале «ТВ-Центр» вышел сюжет про дележку наследства знаменитого певца Александра Градского.

Журналисты взяли комментарии у известных адвокатов и друзей умершего исполнителя. Свое мнение о ситуации высказал и звездный художник Никас Сафронов.

«Выясняется, что тут все – и жены, и дети, и первые, и вторые, и третьи… Еще будут незаконные дети, еще будут эксгумировать его, может быть, доставать его ДНК и так далее», - высказался 66-летний портретист.

Напомним, Александр Градский умер в ноябре 2021 года из-за инсульта в возрасте 72 лет. За его наследство борются третья и четвертая жена, а также взрослые дети и другие родственники музыканта. Подробности этого процесса читайте на сайте Teleprogramma.pro.

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