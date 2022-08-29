С волос капают капли: Нюша обнажила постройневшие формы в мокрой рубашке у бассейна

На этот раз Нюша вернулась к работе спустя шесть месяцев после родов. Она приезжала в Россию с концертами. Но последний месяц лета певица провела с семьей на Мальдивах. Там она отметила свое 32-летие. Потом артистка хвасталась женственными нарядами. Поклонники удивились тому, что звезда стала регулярно публиковать снимки в бикини.