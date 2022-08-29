С волос капают капли: Нюша обнажила постройневшие формы в мокрой рубашке у бассейна

Нюша в последнее время предпочитает посвящать себя семье. Вместе с мужем Игорем Сивовым артистка путешествует и растит двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрона.
На этот раз Нюша вернулась к работе спустя шесть месяцев после родов. Она приезжала в Россию с концертами. Но последний месяц лета певица провела с семьей на Мальдивах. Там она отметила свое 32-летие. Потом артистка хвасталась женственными нарядами. Поклонники удивились тому, что звезда стала регулярно публиковать снимки в бикини.
Примечательно, что Нюша накануне выложила новые фото, на которых позирует у бассейна. Певица позировала в мини-бикини и мокрой рубашке оверсайз. Она оголила свое декольте и изящные бедра. Лишь живот артистка предпочла прикрыть. Она подчеркнула красоту, сделав макияж с акцентом на губы. Пикантности придали мокрые волосы, с которых стекали капли воды.
Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она постройнела после родов и быстро вернулась в форму.
«Нюша, такие прелестные ножки», «Выглядишь роскошно», «Вот это красота», «Как вы так быстро вернулись в форму», «Когда мама двоих детей просто огонь», «Шикарная женщина», «Худышка», — стали писать подписчики.