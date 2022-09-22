С утра без макияжа: 36-летняя Бузова в клетчатом костюме с шортами-бермудами щегольнула на улице

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Но теперь артистка ведет новые передачи. Она также дает концерты.

Зачастую телеведущая демонстрирует новые образы, которые ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни звезда покупает себе брендовые наряды и аксессуары, на которые тратит сотни тысяч рублей.