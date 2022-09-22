С утра без макияжа: 36-летняя Бузова в клетчатом костюме с шортами-бермудами щегольнула на улице

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Но теперь артистка ведет новые передачи. Она также дает концерты.
Зачастую телеведущая демонстрирует новые образы, которые ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни звезда покупает себе брендовые наряды и аксессуары, на которые тратит сотни тысяч рублей.
На этот раз Ольга провела несколько дней на съемках кулинарной передачи. В день она меняла по три образа. Телеведущая примеряла платья с эффектом стройности, костюмы в пижамном стиле и твидовые наряды. Она успела повидаться даже с Тимуром Батрудиновым, а вот выходной посвятила своим делам.
На этот раз Ольга решила показать, как выглядит по утрам. Она запечатлелась в лифте в клетчатом костюме. Артистка облачилась в жакет и шорты-бермуды. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Она предпочла завершить лук массивными белыми полукроссовками. Бузова собрала волосы в пучок, а вот от макияжа отказалась. С собой она вязла дорогую сумку Bottega Veneta.
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Поклонники отметили, что Ольга выглядит ярко этой осенью. Многие также посчитали, что без макияжа она словно на пять лет моложе. «Очень нравится этот наряд», «Ну какая классная», «Костюм особенно хорош», «Без косметики вообще другой челок», «Тут словно помолодела», «Наряд просто шикарный», — стали писать подписчики.