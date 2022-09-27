С белым платочком на голове: Оксана Федорова в стеганом пальто посетила храм в селе Годеново

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в модном наряде отправилась в поездку. Она решила своими глазами увидеть животворящий крест.
Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

Оксана Федорова уже давно стала телеведущей и главный редактором журнала Moda Topical. Она 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Но и теперь брюнетка восхищает поклонников стройной фигурой и моложавым видом. зачастую она принимает участие в балах и светских раутах.

Летом Оксана старалась посвящать свободное время семье. Она путешествовала с мужем-офицером Андреем Бородиным, сыном Федором и дочкой Елизаветой. Но теперь артистка снова погружена в насущные дела. Каждый раз она демонстрирует броские наряды. 

На этот раз Федорова приехала в храм в селе Годеново. Она покрасовалась на территории монастыря в стеганом черном пальто и трикотажном платье. Телеведущая образ дополнила ботинками, а на ее голове был белый платок. 

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«Годеново – благодатное место. Давно хотела поехать туда , к животворящему кресту.

Но все не случалось. Окончательно решимости мне придал Давид, автор телевизионной программы, он произвел неизгладимое впечатление на меня своей глубиной, образованностью, в то же время легкостью непосредственного общения. Во время съемок, мы разговорились. Он сказал, что это одно из его любимых мест. Я поняла, что дальше откладывать нельзя. 

Животворящий Крест Господень — одна из величайших святынь православной России — нашел свою обитель в Храме во имя святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, неподалеку от города Переславль-Залесский», – рассказала Оксана.
 

Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

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