С белым платочком на голове: Оксана Федорова в стеганом пальто посетила храм в селе Годеново

На этот раз Федорова приехала в храм в селе Годеново. Она покрасовалась на территории монастыря в стеганом черном пальто и трикотажном платье. Телеведущая образ дополнила ботинками, а на ее голове был белый платок.

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