С белым платочком на голове: Оксана Федорова в стеганом пальто посетила храм в селе Годеново

Оксана Федорова уже давно стала телеведущей и главный редактором журнала Moda Topical. Она 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Но и теперь брюнетка восхищает поклонников стройной фигурой и моложавым видом. зачастую она принимает участие в балах и светских раутах.
Летом Оксана старалась посвящать свободное время семье. Она путешествовала с мужем-офицером Андреем Бородиным, сыном Федором и дочкой Елизаветой. Но теперь артистка снова погружена в насущные дела. Каждый раз она демонстрирует броские наряды.
На этот раз Федорова приехала в храм в селе Годеново. Она покрасовалась на территории монастыря в стеганом черном пальто и трикотажном платье. Телеведущая образ дополнила ботинками, а на ее голове был белый платок.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Годеново – благодатное место. Давно хотела поехать туда , к животворящему кресту.
Но все не случалось. Окончательно решимости мне придал Давид, автор телевизионной программы, он произвел неизгладимое впечатление на меня своей глубиной, образованностью, в то же время легкостью непосредственного общения. Во время съемок, мы разговорились. Он сказал, что это одно из его любимых мест. Я поняла, что дальше откладывать нельзя.
Животворящий Крест Господень — одна из величайших святынь православной России — нашел свою обитель в Храме во имя святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, неподалеку от города Переславль-Залесский», – рассказала Оксана.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды