С акцентом на ноги: Ирина Шейк в мини-шортах и остромодных лоферах щегольнула на улицах Парижа

Знаменитая модель приехала во Францию. Она отметилась в компании итальянского модельера и дизайнера Рикардо Тиши.
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Ирина Шейк уже много лет дефилирует по подиумам. И хоть она родилась в Челябиской области, ей удалось стать топ-моделью. Уже давно Ирина живет в США, где купила квартиру на Манхэттене.

После расставания с Брэдли Купером она сама растит дочку Лею. Но в последнее время ее нова стали видеть с голливудским актером. 

Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Фото: соцсети звезды

«Город любви», – написала звезда. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что в таком наряде ее ноги кажутся еще длиннее. Другие осыпали комплиментами ее образ. 

«Ну какая крутая», «Ноги тут выглядят бесподобно», «Российская красавица», «Умеет сражать наповал», «Ну наряд круто! И сама просто пушка», «Если Ириша в Париже, значит скоро будет показ», — стали писать подписчики.

 

Ирина Шейк, Риккардо Тиши. Фото: соцсети звезды.

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