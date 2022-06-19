С акцентом на ноги: Ирина Шейк в мини-шортах и остромодных лоферах щегольнула на улицах Парижа

Ирина Шейк уже много лет дефилирует по подиумам. И хоть она родилась в Челябиской области, ей удалось стать топ-моделью. Уже давно Ирина живет в США, где купила квартиру на Манхэттене.
После расставания с Брэдли Купером она сама растит дочку Лею. Но в последнее время ее нова стали видеть с голливудским актером.
Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Фото: соцсети звезды
«Город любви», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что в таком наряде ее ноги кажутся еще длиннее. Другие осыпали комплиментами ее образ.
«Ну какая крутая», «Ноги тут выглядят бесподобно», «Российская красавица», «Умеет сражать наповал», «Ну наряд круто! И сама просто пушка», «Если Ириша в Париже, значит скоро будет показ», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк, Риккардо Тиши. Фото: соцсети звезды.