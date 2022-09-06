С акцентом на изящные ножки: 66-летняя Долина в мерцающем мини-платье и на шпильках предстала в Кремле

Лариса Долина является известной исполнительницей. Она не скрывает, что много внимания удивляет внешности. В 66 лет певица продолжает выступать, преподает в вузе, а также снимается в передачах для ТВ. Она смогла похудеть, а также сменила гардероб. Артистка регулярно демонстрирует стильные образы.
Даже летом Долина часто выступала. Она не только пела на фестивалях, но и веселилась на вечеринках. Для появления на важных мероприятиях певица представала в костюме со струящимися брюками. На днях она встретила студентов, которые будут у нее учится. Лариса Александровна в розовом костюме восхитила публику.
Также артистка выступила в Кремле, где прошел концерт в честь Дня знаний. Она приехала на мероприятие в джинсах и джинсовой куртке канареечного цвета. Для удобства образ дополняли кроссовки. А потом она преобразилась для выступления.
Долина вышла на сцену в черном мини-платье с эффектом мерцания и лодочках на шпильке. Она исполнила свои хиты, восхитив публику. Наряд подчеркнул ее изящные ноги.
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Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что она выглядит моложе многих сверстниц. «Фигура идеальная», «Вы прекрасны, как всегда!», «Просто слов нет», «Лариса, это так неожиданно», «Ноги просто безупречные», «Как вам идут такие наряды», «Ох, что за красотка», — стали писать подписчики.