С акцентом на изящные ножки: 66-летняя Долина в мерцающем мини-платье и на шпильках предстала в Кремле

Также артистка выступила в Кремле, где прошел концерт в честь Дня знаний. Она приехала на мероприятие в джинсах и джинсовой куртке канареечного цвета. Для удобства образ дополняли кроссовки. А потом она преобразилась для выступления.

Долина вышла на сцену в черном мини-платье с эффектом мерцания и лодочках на шпильке. Она исполнила свои хиты, восхитив публику. Наряд подчеркнул ее изящные ноги.

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