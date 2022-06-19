Рудова в черном корсете на завязках и рваных джинсах засветила свои прелести на концерте Басты

Наталья Рудова является известной актрисой. Она не скрывает, что ей славу принесла роль в сериале «Татьянин День».
Блондинка также активно снимается в новых проектах, но жалуется на однообразные роли. Примечательно, что в этом году она уже отметилась на съемках с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. И каждый раз звезда демонстрировала женственные наряды.
Рудова в последнее время часто посещает вечеринки и видится с подругами. Летом она часто носит мини-платья и топы.
А вот 18 июня актриса с утра похвасталась стальным прессом, а потом выбрала лук для посещения концерта Басты. На этот раз она покрасовалась в черном корсете на завязках и рваных джинсах-бойфренда.
И в таком аутфите Наталья отправилась на стадион «Лужники», где собрались тысячи фанатов артиста. Она решила заснять полные трибуны, а сама блеснула глубоким декольте. Компанию актрисе составила Ульяна Банана. Они подпевали Басте, который исполнил практически все свои хиты, заставив стадион петь в унисон с ним.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Самая красивая женщина», «У вас всегда бомбические наряд», «Ты прям в луке выпускницы для медлячка», «Такие формы и Баста со сцены увидит», «Очень красивая! А корсет прям придал изюминку», — прокомментировали кадры подписчики.