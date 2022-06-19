Рудова в черном корсете на завязках и рваных джинсах засветила свои прелести на концерте Басты

Рудова в последнее время часто посещает вечеринки и видится с подругами. Летом она часто носит мини-платья и топы.

А вот 18 июня актриса с утра похвасталась стальным прессом, а потом выбрала лук для посещения концерта Басты. На этот раз она покрасовалась в черном корсете на завязках и рваных джинсах-бойфренда.