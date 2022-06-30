Рудова поманила макси-бюстом в тонком белоснежном топе

Актриса улетела в отпуск.
Наталья Рудова. Global Look Press

Наталья Рудова. Global Look Press

Наталья Рудова поделилась с поклонниками радостной новостью: она улетела в отпуск. Звезда пока не рассказала, куда именно отправилась, зато опубликовала в соцсети первое короткое видео с курорта.

В ролике актриса позировала в номере отеля, надев миниатюрный белоснежный топ, шорты и свободную рубашку.

«Обожаю запах новых отелей», — написала Наталья.

Напомним, Рудова прославилась благодаря съемкам в сериалах «Татьянин день» и «Универ. Новая общага». Актриса была довольна востребована, однако со временем стала меньше сниматься в кино.

Звезда посетовала на то, что ей предлагают однотипные роли блондинок и любовниц олигархов, от которых она отказывается. Сейчас Наталья активно развивается как блогер. 

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