Рудова поманила макси-бюстом в тонком белоснежном топе

Наталья Рудова поделилась с поклонниками радостной новостью: она улетела в отпуск. Звезда пока не рассказала, куда именно отправилась, зато опубликовала в соцсети первое короткое видео с курорта.

В ролике актриса позировала в номере отеля, надев миниатюрный белоснежный топ, шорты и свободную рубашку.