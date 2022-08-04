Рудова подразнила пышным бюстом в тонком топе без лифчика: видео

Наталья Рудова гордится своей стройной фигурой и вкладывает в ее поддержание много сил. Актриса строго следит за питанием и регулярно тренируется.
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На странице в социальной сети звезда сериала «Универ» показала, каких результатов добилась благодаря спорту и диетам. Она надела короткий тонкий топ и джинсовые шорты, открывающие ее рельефный пресс.
Напомним, Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». После этого актриса снялась в десятках фильмов.
Сейчас Наталья не так много играет в кино. Актрисе предлагают однотипные роли любовниц бизнесменов, от которых ей приходится отказываться. При этом звезда востребована как блогер.