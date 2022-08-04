Рудова подразнила пышным бюстом в тонком топе без лифчика: видео

Наталья Рудова гордится своей стройной фигурой и вкладывает в ее поддержание много сил. Актриса строго следит за питанием и регулярно тренируется.

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На странице в социальной сети звезда сериала «Универ» показала, каких результатов добилась благодаря спорту и диетам. Она надела короткий тонкий топ и джинсовые шорты, открывающие ее рельефный пресс.