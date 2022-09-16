Роскошная брюнетка из Черногории: Милош Бикович запечатлелся в объятиях возлюбленной на Мальдивах

Пока рано говорить о свадьбе. Но выяснилось, что на Мальдивы Милош уехал отдыхать не один Компанию ему составила Малич. Примечательно, что сам актер не публиковал фото с ней, но она решила показать, как они вместе нежатся в океане. Но новых селфи артист красовался в объятиях своей возлюбленной.

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