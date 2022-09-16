Роскошная брюнетка из Черногории: Милош Бикович запечатлелся в объятиях возлюбленной на Мальдивах

Сербский актер, который снялся фильме «Холоп», проводит время с Иваной Малич.
Милош Бикович

Милош Бикович. Фото: соцсети звезды

Милош Бикович является известным сербским актером. Не так давно он получил российский паспорт. Милош сначала снялся в «Духless 2», потом в сериале «Отель Элеон». Он стал регулярно сниматься в России и в итоге фильм «Холоп» с его участием в главной роли стал лидером проката в 2019 году. Однако о личной жизнь он умалчивал, хоть и встречался одно время с Аглаей Тарасовой. 

В Сербии у него также были пассии, но обычно сам актер о своих любовных похождениях умалчивает. Однако в этом году Бикович стал все чаще проводить время с юристом из Черногории Иваной Малич. Девушка обладает модельными параметрами. И, как оказалось, ей удалось покорить сердце артиста. 

Пока рано говорить о свадьбе. Но выяснилось, что на Мальдивы Милош уехал отдыхать не один Компанию ему составила Малич. Примечательно, что сам актер не публиковал фото с ней, но она решила показать, как они вместе нежатся в океане. Но новых селфи артист красовался в объятиях своей возлюбленной. 

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Ивана Малич и Милош Бикович. Фото: соцсети 

К слову, сербский артист достаточно обходителен. Он даже фотографирует свою избранницу. Малич может похвастаться точеной фигурой в купальнике. 

«У меня лучший фотограф (когда хочет)», – отмечает она. 

Поклонники не перестают осыпать их комплиментами. Многие отмечают, что они гармонично смотрятся вместе. Фанаты надеются, что Милош скоро остепениться и создаст семью.

Ивана Малич. Фото: соцсети

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