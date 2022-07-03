Романтика: Овечкин признался в любви Шубской перед стадионом на концерте группы «Руки Вверх!»

Александр Овечкин уже много лет является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он также один из самых титулованных российских хоккеистов. Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская.
Она является актрисой, но после свадьбы посвятила себя семье. Своему мужу артистка подарила двоих детей: Сергея и Илью.
Шубская и Овечкин недавно отдохнули на море с детьми. Теперь пара почти каждый вечер оказывается то на футболе, то на вечеринке с друзьями. 2 июля в Москве в «Лужниках» состоялся концерт группы «Руки Вверх!».
Пара отправилась на стадион. Анастасия облачилась в джинсовые шорты и кроп-топ. Ее кэжуал образ дополнил жакет пудрового цвета.
Когда Сергей Жуков стал исполнять свои хиты, то никто не смог усидеть на месте. Овечкин также стал лихо отплясывать прямо на трибунах.
Жена также отрывалась под любимые песни. К слову, приглашенной гостьей стала Клава Кока, которая спела в группой, а также исполнили свои популярные треки.
Жуков собрал полный стадион. Публика рукоплескала артистам. А потом на сцену он позвал и Овечкина, которому дал микрофон. Хоккеист решил спеть слова любимой песни и признался жене в любви.
«Признание в любви от мужа, на стадионе «Лужники»! Спасибо, Сергею Жукову, за нереально крутой концерт!» – написала в соцсети Шубская.
А поклонники в свою очередь осыпали комплиментами пару. «Мы были свидетели это было волшебно! Так трогательно», «Как мило», «Это любовь», «Такой брутальный и такой романтик», — стали писать подписчики.
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