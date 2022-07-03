Романтика: Овечкин признался в любви Шубской перед стадионом на концерте группы «Руки Вверх!»

Александр Овечкин уже много лет является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он также один из самых титулованных российских хоккеистов. Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская.

Она является актрисой, но после свадьбы посвятила себя семье. Своему мужу артистка подарила двоих детей: Сергея и Илью.