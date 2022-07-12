Редкий кадр: Лобода запечатлелась в объятиях своей подросшей дочки

Светлана Лобода является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене. Примечательно, что артистка почти не дает интервью.
Она старается скрывать личную жизнь от общественности. Еще год назад звезда перевезла детей в Европу. Она признавалась, что у нее есть любимый мужчина.
В последнее время Лобода перестала появляться на публике. По некоторым данным, она проводит время с родными в Прибалтике.
Певица 11 июля опубликовала кадра, на котором с нежностью обнимает старшую дочку Евангелину. Артистка была практически без макияжа. Ее образ дополнили очки с цветным стеклом. Лицо наследницы она показывать не стала.
Светлана Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лобода. Многие также отметили, что ее наследница стала взрослой. Напомним, что журналисты ранее выяснили, что Евангелину певица пристроила в частную школу в Риге.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Какая нежная девочка», «Ну что за прелесть», «Света, какая вы красивая», «Мы скучаем по вам», «Малышка в объятиях мамы», «А где Тильдочка?», «Вы очаровательны», — прокомментировали кадр пользователи Сети.