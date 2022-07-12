Редкий кадр: Лобода запечатлелась в объятиях своей подросшей дочки

Светлана Лобода является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене. Примечательно, что артистка почти не дает интервью.

Она старается скрывать личную жизнь от общественности. Еще год назад звезда перевезла детей в Европу. Она признавалась, что у нее есть любимый мужчина.