Редкие кадры: Татьяна Лютаева запечатлела дочку и сына Агнии Дитковските в школе

Татьяна Лютаева является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. По ее стопам пошла дочка Агния Дитковските, которую можно увидеть в фильме «Жара». Она также была в браке с Алексеем Чадовым, от которого родила сына Федора.
А вот потом Агния развелась с ним. От неизвестного мужчины она тайно родила дочку Нику, а в 2021 году артистка снова стала мамой, уже родив от мужа бизнесмена Богдана Панченко.
Если Дитковските крайне редко делится семейными фото, то ее мама только рада похвастаться внуками. Она очень часто показывает, как Ника читает стихи. По всей видимости, в этом году девочка отправилась в подготовительный класс. В соцсети Лютаева выложила снимок, где внучка в клетчатой рубашке и шортах стоит с цветами.
Ника. Фото: соцсети
На втором фото уже стоял Федор в песочном плаще и джинсах. У него в руках также были цветы. В этом году он пошел во второй класс.
«Ника, Федор» , – написала артистка.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети похожи на маму. Другие увидели в них черты Лютаевой.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Федор Чадов. Фото: соцсети
«Татьяна, красивые у вас внуки! Хорошего учебного года им! А вам здоровья и хороших ролей!», «Сладкие такие! Красавцы», «Девочка просто кукла», «Какие они разные», «Ника прям вся в маму, а Федор в бабушку», «Прекрасные дети», «С погодой не повезло», — стали писать подписчики.
Напомним, что у Чадова теперь новая возлюбленная. Накануне он отметил свой день рождения в ее компании.