Редкие кадры: Татьяна Лютаева запечатлела дочку и сына Агнии Дитковските в школе

Татьяна Лютаева является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. По ее стопам пошла дочка Агния Дитковските, которую можно увидеть в фильме «Жара». Она также была в браке с Алексеем Чадовым, от которого родила сына Федора.

А вот потом Агния развелась с ним. От неизвестного мужчины она тайно родила дочку Нику, а в 2021 году артистка снова стала мамой, уже родив от мужа бизнесмена Богдана Панченко.