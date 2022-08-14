Редкие кадры: Равшана Куркова в мокром купальнике блеснула безупречной фигурой в Италии

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам своей мамы Рано Кубаевой, которая является актрисой. Ее папа Бахрам Эркинович также актер.

Примечательно, что Равшана следит за фигурой. Она часто играет в сериалах и фильмах молодых девушек. Поклонники поражаются тому, в какой форме находится 41-летняя артистка.