Редкие кадры: Равшана Куркова в мокром купальнике блеснула безупречной фигурой в Италии

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам своей мамы Рано Кубаевой, которая является актрисой. Ее папа Бахрам Эркинович также актер.
Примечательно, что Равшана следит за фигурой. Она часто играет в сериалах и фильмах молодых девушек. Поклонники поражаются тому, в какой форме находится 41-летняя артистка.
Примечательно, что Куркова умалчивает о личной жизни. Но у нее подрастает сын Гаспар, которому около двух лет. Она перестала скрывать мальчика в прошлом году. Теперь наследник путешествует с мамой. Артистка посещает фестивали, а неудачно она устроила путешествие, посетив Турцию и Италию.
Обычно Равшана публикует кадры, на которых демонстрирует женственные наряд. На этот раз она решилась покрасоваться в купальнике.
На снимках актриса купалась в бассейне, а потом стала позировать прямо в воде, надев шляпку. Купальник подчеркнул точеные изгибы ее фигуры. Она показала декольте и открытую спинку.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от редких кадров. Куркова сразила их своими формами. Она в очередной раз доказала, что в любом возрасте можно выглядеть изящно.
«Великолепное и редкое сочетание красоты, интеллекта и внутреннего достоинства», «Вы всегда так держите себя в форме прекрасно», «Ну какая хорошенькая», «Не дашь больше 18 лет», «Такой фигурке все позавидуют», — стали писать подписчики.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды