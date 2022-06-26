Редкие кадры: Нюша запечатлела свою моложавую маму с внучкой

Анна Шурочкина, более известная, как певица Нюша, частая гостья на премиях и красных дорожках. Она добилась большого успеха еще в юности, когда победила в телевизионном шоу. А так как ее папа Владимир Шурочкин бывший участник «Ласкового мая», то он ей много лет помогал, как продюсер.
Зимой Нюша переехала жить в Дубай. Там она растит дочку Симбу и сына, чье имя пока хранит в тайне. Певица лишь летом вернулась в Москву, чтобы подготовиться к возвращению на сцену. 25 июня она поздравила свою маму Ирину с днем рождения. Артистка засняла именинницу с внучкой, которая принарядилась в пышное платье принцессы.
«Мамочка, с днем рождения», – заявила звезда.
Мария Шурочкина с Симбой. Фото: соцсети звезды.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие осыпали комплиментами маму певицы.
«Красивая женщина. Долгих лет и крепкого здоровья!», «Ваша мама молодая, красивая! Поздравляю с днем рожденья! Вы классные», «Ох, как похожи», «Копия мамы выросла», «Классные кадры, «Симба умилила бабушку», — стали писать подписчики.
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