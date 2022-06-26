Редкие кадры: Нюша запечатлела свою моложавую маму с внучкой

Анна Шурочкина, более известная, как певица Нюша, частая гостья на премиях и красных дорожках. Она добилась большого успеха еще в юности, когда победила в телевизионном шоу. А так как ее папа Владимир Шурочкин бывший участник «Ласкового мая», то он ей много лет помогал, как продюсер.