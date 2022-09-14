«Раздобрела мать»: Нюша в черном мини-платье с откровенным декольте блеснула мощными формами

На новых фото Нюша покрасовалась в черном мини-платье. Наряд не только подчеркнул ее длинные ноги, но и позволил блеснуть внушительным декольте. Визажист не только накрасила артистку, но и нанесла мерцающий тон на ножки звезды. Певица кокетливо оголила свои мощные прелести на камеру.

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