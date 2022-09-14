«Раздобрела мать»: Нюша в черном мини-платье с откровенным декольте блеснула мощными формами

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она привыкла к вниманию со стороны общественности. Если раньше певица проводила время на гастролях, то теперь она путешествует с семьей. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастают дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
Недавно Нюша отдохнула на Мальдивах. А вот осенью она приехала в Москву. Певица впервые за долгое время выступила на публике. Примечательно, что после родов она быстро вернулась в форму. Артистка часто делилась пикантными фото, а на выступлениях теперь щеголяет в корсетах. На этот раз она снова удивила поклонников.
На новых фото Нюша покрасовалась в черном мини-платье. Наряд не только подчеркнул ее длинные ноги, но и позволил блеснуть внушительным декольте. Визажист не только накрасила артистку, но и нанесла мерцающий тон на ножки звезды. Певица кокетливо оголила свои мощные прелести на камеру.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. Однако некоторые считают, что молодая мама должна одеваться скромнее.
«Раздобрела мать», «Такой вырез некрасивый», «Раньше была девочка, а теперь ни скромности, ни изящества», «Нюша, вот это формы», — стали писать подписчики.