Распахнула кофту вмиг: Агата Муцениеце без белья блеснула сокровенным

Агата Муцениеце является одной из самых успешных актрис в России. Она снялась во многих проектах, включая «Закрытую школу» и «Честный развод». Актриса преобразилась за минувшие два года, пережив расставание с Павлом Прилучным. Она постройнела и стала носить более женственные наряды.
Если Павел недавно снова женился на Зепюр Брутян, то его экс-жена о личной жизни думает редко. Агата строит карьеру и воспитывает двоих детей. При этом она все чаще демонстрирует модные образы и новые прически.
На этот раз Муцениеце провела весь день на фотосессии. Она отметилась в очень ярком образе с юбкой-футляром и кардиганом на одной пуговице. Актриса позировала со шляпкой, но в какой-то момент распахнула кофту. Она блеснула сокровенным на камеру. Агата не скрывает, что в юности была моделью.
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Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие признались, что с трудом ее узнали. «Агата, молодец! Все натуральное, красотка», «Ты очень красивая, манкая и необычная женщина! Таких мало!», «Просто вау», «Какая кошечка», «Ну, вас узнала по улыбке», «Смелая», — стали писать пользователи Сети.