Распахнула кофту вмиг: Агата Муцениеце без белья блеснула сокровенным

На этот раз Муцениеце провела весь день на фотосессии. Она отметилась в очень ярком образе с юбкой-футляром и кардиганом на одной пуговице. Актриса позировала со шляпкой, но в какой-то момент распахнула кофту. Она блеснула сокровенным на камеру. Агата не скрывает, что в юности была моделью.

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Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие признались, что с трудом ее узнали. «Агата, молодец! Все натуральное, красотка», «Ты очень красивая, манкая и необычная женщина! Таких мало!», «Просто вау», «Какая кошечка», «Ну, вас узнала по улыбке», «Смелая», — стали писать пользователи Сети.