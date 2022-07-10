Пухлощекое счастье: сестра Жанны Фриске засняла дочку на прогулке в лесу

Наталья Фриске накануне почтила память своей сестры Жанны Фриске, которая была популярной певицей, но рано умерла. Артистке могло исполнится 48 лет в этом году.
Родные звезды также переживают, что не могут увидеть ее сына Платона, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году Наталья стала мамой. Теперь она растит дочку Луну.
На днях ее наследнице исполнилось три месяца. Она признавалась, что девочка похожа на бабушку и дедушку. С отцом ребенка Фриске рассталась еще вовремя беременности. Однако поклонники видят в малышке и черты лица мамы.
Наталья часто ходит в гости к родителям. Она также любит наряжать кроху. На этот раз новоиспеченная мама засняла Луну на прогулке. Кроха лежала в коляске и обсасывала свой кулачок. А Фриске похвасталась памятной статуэткой.
Поклонники поразились тому, как быстро растет дочка Натальи. Многие осыпали ее комплиментами.
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«Какая сладкая булочка», «Как она быстро растет», «Ваша дочка прелестная», «Такие пухлые щечки», «Видно, что кушает хорошо», «Луна уже красотка», «Вы так много гуляете», «Выросла копия дедушки», «Она хорошенькая», — стали писать пользователи Сети.