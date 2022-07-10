Пухлощекое счастье: сестра Жанны Фриске засняла дочку на прогулке в лесу

Наталья Фриске накануне почтила память своей сестры Жанны Фриске, которая была популярной певицей, но рано умерла. Артистке могло исполнится 48 лет в этом году.

Родные звезды также переживают, что не могут увидеть ее сына Платона, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году Наталья стала мамой. Теперь она растит дочку Луну.