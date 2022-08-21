«Прыгай! Танцуй!»: Семенович в откровенном купальнике продемонстрировала роскошные формы без прикрас

Анна Семенович является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она смогла построить успешную сольную карьеру.
Примечательно, что в юности Анна была фигуристкой, но потом изменила свою жизнь. Она признавалась, что у нее много поклонников и из-за запоминающейся внешности. Звезда обладает нестандартной фигурой.
Обычно Анна старается похудеть к лету. Она также умело маскирует изъяны фигуры с помощью нарядов. В ее гардеробе много платьев оверсайз и с завышенной талией.
Также она носит брюки клеш и комбинезоны. Но на этот раз артистка устроила фотосессию в купальниках, которые выпустила специально для женщин с формами.
У бассейна Семенович позировала в раздельном бикини с необычным лифом, обрамленным тесемками. Певица блеснула своим выдающимся декольте. Она также не смогла скрыть мягкий выпирающий животик. Артистка стала прыгать и бегать, заверив, что этот купальник очень удобный.
«Смотрите, какой шикарный купальник! Посмотрите, какой! Это же ходячая сексуальность, вообще! И все держит! Прыгай! Танцуй! Ничего не вываливается! Все для вас! Я вас люблю, мои богини!» – сказала звезда.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Семенович. Обычно она носит слитные купальники. На этот раз 42-летняя певица показала формы без прикрас, впечатлив всех подписчиков. Ее осыпали комплиментами в соцсетях.