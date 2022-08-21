«Прыгай! Танцуй!»: Семенович в откровенном купальнике продемонстрировала роскошные формы без прикрас

Обычно Анна старается похудеть к лету. Она также умело маскирует изъяны фигуры с помощью нарядов. В ее гардеробе много платьев оверсайз и с завышенной талией.

Также она носит брюки клеш и комбинезоны. Но на этот раз артистка устроила фотосессию в купальниках, которые выпустила специально для женщин с формами.