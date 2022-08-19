Прямо на побережье: невестка Орбакайте в крохотном бикини соблазнила внука Пугачевой

Примечательно, что 18 августа Пресняков решил провести время с женой и друзьями на речном пирсе. Они загорали и купались. Пара также устроила пикник. Они наслаждались жаркой погодой.

Алена щегольнула в леопардовом купальнике. Она блеснула плоским животиком и длинные ногами. Блондинка прилегла у воды.

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