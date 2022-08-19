Прямо на побережье: невестка Орбакайте в крохотном бикини соблазнила внука Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Однако музыкант любит рок и при этом не скрывает, что является настоящим романтиком. Он уже пять лет счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара любит отдыхать на бывшей даче Примадонны.
Этим летом Никита свозил жену в США. А вот вторую половину лета они провели в Москве. Пока артист давал концерты, Алена участвовала в фотосессиях. Она следит за фигурой и любит одеваться не только женственно, но и стильно. Однако порой невестка Орбакайте предстает в откровенных нарядах, которые подчеркивают все ее достоинства.
Примечательно, что 18 августа Пресняков решил провести время с женой и друзьями на речном пирсе. Они загорали и купались. Пара также устроила пикник. Они наслаждались жаркой погодой.
Алена щегольнула в леопардовом купальнике. Она блеснула плоским животиком и длинные ногами. Блондинка прилегла у воды.
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А потом друзья засняли, как влюбленные стали подвигаться друг к другу. Никита не выдержал и поцеловал возлюбленную. Они миловались в лучах солнца. Обычно супруги редко проявляют чувства на камеру. Поклонники восхитились чувственными кадрами. Многие также отметили, что они одна из самых гармоничных пар.