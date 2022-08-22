«Просто понты»: Нетребко прикрыла свою фигуру шляпкой, рассекая на машине по морским волнам

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала в разных странах по всему миру. Примечательно, что артистка славится не только своим вокалом, но и чувством стиля.
Она любит наряжаться даже для прогулок. Оперная дива регулярно ездит на гастроли. Она этим летом выступала в Италии.
Недавно Анна решила устроить себе отпуск. Она приехала с семьей в Турцию, где загорает, купается в море и веселится с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. На днях певица устроила пляжную фотосессию. Она не постеснялась показать фигуру в купальнике. В 50 лет артистка не перестает следить за внешностью.
Примечательно, что Нетребко не боится экспериментировать со стилем. На этот раз она решила прокатиться на необычной машине по морским волнам. На самом деле это была лодочка, раскрашенная в виде автомобиля. Оперная дива в купальнике и широкополой шляпке рассекала воду. А потом решила позировать, прикрыв прелести головным убором.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Понты! Просто понты», — призналась звезда.
Поклонники восхитились эффектными кадрами. Многие осыпали комплиментами Анну и отметили, что она находится в хорошей форме.
«Тебе идет», «Богиня», «Какая красота», «Как вам все это идет», «Потрясающая фигура», «Получилось феерично», «Словно кино», «Ну просто красотка», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды