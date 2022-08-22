«Просто понты»: Нетребко прикрыла свою фигуру шляпкой, рассекая на машине по морским волнам

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала в разных странах по всему миру. Примечательно, что артистка славится не только своим вокалом, но и чувством стиля.

Она любит наряжаться даже для прогулок. Оперная дива регулярно ездит на гастроли. Она этим летом выступала в Италии.