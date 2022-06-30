Просто ангел: Севастьянова в миниатюрном бикини с завязками на талии сразила поклонников

Недавно Каролина уехала в Монако. После съемок в шоу «Звезды в Африке» она захотела устроить себе полноценный отдых. Гимнастка каждый вечер ужинает в ресторане. Она взяла с собой множество нарядов, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Обычно днем светская львица загорает у бассейна.

На этот раз Севастьянова решила покрасоваться в черном мини-бикини с завязками, которые обвивали ее талию. Она обнажила изящные формы у зеркала.