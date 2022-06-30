Просто ангел: Севастьянова в миниатюрном бикини с завязками на талии сразила поклонников

Каролина Севастьянова является знаменитой гимнасткой. Она много лет участвовала в соревнованиях и успела завоевать большое количество медалей, включая олимпийское золото.
И даже спустя почти 10 лет она не потеряла форму. Спортсменка завершила карьеру, но продолжает тренировки. Она также любит отдыхать на дорогостоящих курортах.
Недавно Каролина уехала в Монако. После съемок в шоу «Звезды в Африке» она захотела устроить себе полноценный отдых. Гимнастка каждый вечер ужинает в ресторане. Она взяла с собой множество нарядов, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Обычно днем светская львица загорает у бассейна.
На этот раз Севастьянова решила покрасоваться в черном мини-бикини с завязками, которые обвивали ее талию. Она обнажила изящные формы у зеркала.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали Каролина комплиментами. «Вот чем любовался Анатолий Цой», «Ну вы реально само соевршенство», «Идеальная фигура», «Подбираем слюни», «Нельзя быть красивой такой», Очень хороша«, «Тут купальник не главное украшения, а вы», — стали писать подписчики.
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