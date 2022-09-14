Привлекательна со всех сторон: Ирина Шейк в сияющем платье с разрезами произвела фурор на подиуме в Нью-Йорке

Ирина Шейк является известной моделью. Она родилась в небольшом городе в России, но уже много лет Ирина живет в США.

Раньше приезжала на родину, чтобы навестить родных, но несколько лет назад мама перебралась к ней в Нью-Йорк, чтобы нянчить внучку Лею. С отцом малышки Брэдли Купером модель поддерживает теплые отношения.