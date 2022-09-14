Привлекательна со всех сторон: Ирина Шейк в сияющем платье с разрезами произвела фурор на подиуме в Нью-Йорке

Ирина Шейк является известной моделью. Она родилась в небольшом городе в России, но уже много лет Ирина живет в США.
Раньше приезжала на родину, чтобы навестить родных, но несколько лет назад мама перебралась к ней в Нью-Йорк, чтобы нянчить внучку Лею. С отцом малышки Брэдли Купером модель поддерживает теплые отношения.
Примечательно, что Шейк недавно отметилась на Венецианском кинофестивале. Она предстала в шелковом платье в пол. Также этой осенью модель активно принимает участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Она в элегантном платье отметилась на вечеринке Revolve. А вот накануне в центре города прошел масштабный показ Vogue World, приуроченный к 130-летию модного издания.
На мероприятии отметились звезды мирового уровня: от Джареда Лето до Канье Уэста и Шалом Харлоу.
Шейк щегольнула на подиуме в сияющем серебристом платье от Versace. Облегающий наряд с глубоким декольте, пикантными вырезами под грудью и на спине подчеркнуло хрупкую загорелую фигуру звезды.
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Модель также была в грубых ботинках на высокой платформе. Ей уложили волосы в небрежные волны, а также сделали нюдовый макияж. Ирина произвела фурор на показе. Даже коллеги осыпали ее комплиментами.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды